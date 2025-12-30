Imperial Brands Aktie

WKN: 903000 / ISIN: GB0004544929

Performance im Blick 30.12.2025 10:03:41

FTSE 100-Titel Imperial Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Imperial Brands-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Imperial Brands-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Imperial Brands-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 15,56 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Imperial Brands-Papier investiert hätte, hätte er nun 6,425 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 199,70 GBP, da sich der Wert eines Imperial Brands-Papiers am 29.12.2025 auf 31,08 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 99,70 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Imperial Brands betrug jüngst 24,78 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Imperial Brands plc 35,59 -0,08% Imperial Brands plc

