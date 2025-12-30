FTSE 100-Titel Imperial Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Imperial Brands-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Imperial Brands-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 15,56 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Imperial Brands-Papier investiert hätte, hätte er nun 6,425 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 199,70 GBP, da sich der Wert eines Imperial Brands-Papiers am 29.12.2025 auf 31,08 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 99,70 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Imperial Brands betrug jüngst 24,78 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at