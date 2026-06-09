FTSE 100-Titel Imperial Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Imperial Brands von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Imperial Brands eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 09.06.2023 wurde das Imperial Brands-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 17,25 GBP wert. Bei einem Investment von 1 000 GBP in das Imperial Brands-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 57,971 Imperial Brands-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.06.2026 gerechnet (27,47 GBP), wäre die Investition nun 1 592,46 GBP wert. Damit wäre die Investition um 59,25 Prozent gestiegen.

Der Imperial Brands-Wert an der Börse wurde auf 21,24 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at