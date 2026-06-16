Imperial Brands Aktie

Imperial Brands für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 903000 / ISIN: GB0004544929

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Frühe Investition 16.06.2026 10:03:56

FTSE 100-Titel Imperial Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Imperial Brands von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Imperial Brands-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde die Imperial Brands-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Imperial Brands-Aktie bei 16,00 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 624,867 Imperial Brands-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Imperial Brands-Aktie auf 27,91 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 440,04 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 74,40 Prozent gesteigert.

Imperial Brands wurde jüngst mit einem Börsenwert von 21,51 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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