Imperial Brands Aktie
WKN: 903000 / ISIN: GB0004544929
|Imperial Brands-Investition
|
06.10.2026 10:03:24
FTSE 100-Titel Imperial Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Imperial Brands von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Imperial Brands-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 15,01 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Imperial Brands-Papier investiert hätte, befänden sich nun 6,660 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 05.10.2026 163,17 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 24,50 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 63,17 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Imperial Brands betrug jüngst 18,40 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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