Imperial Brands Aktie
WKN: 903000 / ISIN: GB0004544929
|Profitables Imperial Brands-Investment?
|
03.11.2026 10:03:41
FTSE 100-Titel Imperial Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Imperial Brands von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 03.11.2021 wurde die Imperial Brands-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Imperial Brands-Aktie betrug an diesem Tag 15,49 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 GBP in die Imperial Brands-Aktie investierten, hätten nun 64,552 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Imperial Brands-Anteile wären am 02.11.2026 1 923,00 GBP wert, da der Schlussstand 29,79 GBP betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +92,30 Prozent.
Insgesamt war Imperial Brands zuletzt 21,97 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Imperial Brands plc
|
10:03
|FTSE 100-Titel Imperial Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Imperial Brands von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
27.10.26
|FTSE 100-Wert Imperial Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Imperial Brands-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
20.10.26
|FTSE 100-Wert Imperial Brands-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Imperial Brands von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
15.10.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
15.10.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
|
13.10.26
|FTSE 100-Papier Imperial Brands-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Imperial Brands von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
08.10.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
08.10.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 legt am Nachmittag zu (finanzen.at)
Analysen zu Imperial Brands plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Imperial Brands plc
|35,45
|-1,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX auf Richtungssuche -- DAX macht Verluste wett -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Während sich der heimische Aktienmarkt wankelmütig zeigt, holt der deutsche Leitindex einen Teil seiner Verluste auf. Die US-Börsen zeigen sich uneins. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.