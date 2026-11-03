FTSE 100-Titel Imperial Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Imperial Brands von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Imperial Brands gewesen.

Am 03.11.2021 wurde die Imperial Brands-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Imperial Brands-Aktie betrug an diesem Tag 15,49 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 GBP in die Imperial Brands-Aktie investierten, hätten nun 64,552 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Imperial Brands-Anteile wären am 02.11.2026 1 923,00 GBP wert, da der Schlussstand 29,79 GBP betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +92,30 Prozent.

Insgesamt war Imperial Brands zuletzt 21,97 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at