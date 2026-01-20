FTSE 100-Titel Imperial Brands-Aktie: So viel hätte eine Investition in Imperial Brands von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Imperial Brands-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Imperial Brands-Papier statt. Der Schlusskurs der Imperial Brands-Anteile betrug an diesem Tag 20,52 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 487,329 Imperial Brands-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 102,34 GBP, da sich der Wert eines Imperial Brands-Papiers am 19.01.2026 auf 30,99 GBP belief. Mit einer Performance von +51,02 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Imperial Brands eine Marktkapitalisierung von 24,10 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at