FTSE 100-Titel Imperial Brands-Aktie: So viel hätte eine Investition in Imperial Brands von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Imperial Brands-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Imperial Brands-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 18,85 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Imperial Brands-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 53,064 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 16.03.2026 1 726,72 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 32,54 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 72,67 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Imperial Brands zuletzt 25,45 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at