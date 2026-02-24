Imperial Brands Aktie
WKN: 903000 / ISIN: GB0004544929
24.02.2026 10:04:07
FTSE 100-Titel Imperial Brands-Aktie: So viel hätte eine Investition in Imperial Brands von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Imperial Brands-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Imperial Brands-Anteile bei 13,92 GBP. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 GBP in die Imperial Brands-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 71,839 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 23.02.2026 2 370,69 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 33,00 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 137,07 Prozent.
Der Börsenwert von Imperial Brands belief sich jüngst auf 26,00 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
