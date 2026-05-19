Imperial Brands Aktie

Imperial Brands für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 903000 / ISIN: GB0004544929

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Imperial Brands-Investment 19.05.2026 10:04:09

FTSE 100-Titel Imperial Brands-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Imperial Brands-Investment von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Imperial Brands eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 19.05.2021 wurde das Imperial Brands-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Imperial Brands-Aktie bei 16,35 GBP. Wer vor 5 Jahren 1 000 GBP in die Imperial Brands-Aktie investiert hat, hat nun 61,145 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 766,48 GBP, da sich der Wert einer Imperial Brands-Aktie am 18.05.2026 auf 28,89 GBP belief. Mit einer Performance von +76,65 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Imperial Brands zuletzt 21,77 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Imperial Brands plc

mehr Nachrichten