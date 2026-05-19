FTSE 100-Titel Imperial Brands-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Imperial Brands-Investment von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Imperial Brands eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 19.05.2021 wurde das Imperial Brands-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Imperial Brands-Aktie bei 16,35 GBP. Wer vor 5 Jahren 1 000 GBP in die Imperial Brands-Aktie investiert hat, hat nun 61,145 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 766,48 GBP, da sich der Wert einer Imperial Brands-Aktie am 18.05.2026 auf 28,89 GBP belief. Mit einer Performance von +76,65 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Imperial Brands zuletzt 21,77 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at