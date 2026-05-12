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Imperial Brands Aktie

Imperial Brands für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 903000 / ISIN: GB0004544929

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Hochrechnung 12.05.2026 10:04:15

FTSE 100-Titel Imperial Brands-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Imperial Brands von vor 3 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Imperial Brands-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Imperial Brands-Papier via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 18,85 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 5,305 Imperial Brands-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.05.2026 144,72 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 27,28 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +44,72 Prozent.

Der Marktwert von Imperial Brands betrug jüngst 21,17 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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