Imperial Brands Aktie
WKN: 903000 / ISIN: GB0004544929
|Hochrechnung
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12.05.2026 10:04:15
FTSE 100-Titel Imperial Brands-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Imperial Brands von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Imperial Brands-Papier via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 18,85 GBP wert. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 5,305 Imperial Brands-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.05.2026 144,72 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 27,28 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +44,72 Prozent.
Der Marktwert von Imperial Brands betrug jüngst 21,17 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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