Imperial Brands Aktie
WKN: 903000 / ISIN: GB0004544929
|Lohnendes Imperial Brands-Investment?
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01.09.2026 10:03:56
FTSE 100-Titel Imperial Brands-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Imperial Brands von vor 3 Jahren verdient
Am 01.09.2023 wurden Imperial Brands-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Imperial Brands-Aktie an diesem Tag bei 17,84 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Imperial Brands-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 56,070 Imperial Brands-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.08.2026 gerechnet (25,27 GBP), wäre die Investition nun 1 416,88 GBP wert. Damit wäre die Investition 41,69 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von Imperial Brands belief sich zuletzt auf 19,13 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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