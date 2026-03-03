FTSE 100-Titel Imperial Brands-Aktie: So viel Verlust hätte ein Imperial Brands-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Imperial Brands-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Imperial Brands-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 36,93 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 GBP in die Imperial Brands-Aktie investierten, hätten nun 270,819 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.03.2026 gerechnet (32,96 GBP), wäre die Investition nun 8 926,20 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments -10,74 Prozent.

Der Börsenwert von Imperial Brands belief sich zuletzt auf 25,98 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at