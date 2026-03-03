Imperial Brands Aktie
WKN: 903000 / ISIN: GB0004544929
|Lukratives Imperial Brands-Investment?
|
03.03.2026 10:04:01
FTSE 100-Titel Imperial Brands-Aktie: So viel Verlust hätte ein Imperial Brands-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Imperial Brands-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 36,93 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 GBP in die Imperial Brands-Aktie investierten, hätten nun 270,819 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.03.2026 gerechnet (32,96 GBP), wäre die Investition nun 8 926,20 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments -10,74 Prozent.
Der Börsenwert von Imperial Brands belief sich zuletzt auf 25,98 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Imperial Brands plc
Aktien in diesem Artikel
|Imperial Brands plc
|37,28
|-0,88%
