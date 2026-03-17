Informa Aktie
WKN DE: A114PL / ISIN: GB00BMJ6DW54
|Lohnendes Informa-Investment?
|
17.03.2026 10:03:59
FTSE 100-Titel Informa-Aktie: Hätte sich ein Investment in Informa vor einem Jahr inzwischen rentiert?
Das Informa-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Informa-Anteile an diesem Tag 7,68 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Informa-Papier investiert hätte, hätte er nun 130,141 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 990,11 GBP, da sich der Wert eines Informa-Anteils am 16.03.2026 auf 7,61 GBP belief. Aus 1 000 GBP wurden somit 990,11 GBP, was einer negativen Performance von 0,99 Prozent entspricht.
Informa wurde am Markt mit 9,67 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Informa PLC
|
10:03
|FTSE 100-Titel Informa-Aktie: Hätte sich ein Investment in Informa vor einem Jahr inzwischen rentiert? (finanzen.at)
|
13.03.26
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 fällt zum Start (finanzen.at)
|
10.03.26
|FTSE 100-Wert Informa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Informa von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
04.03.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
03.03.26
|FTSE 100-Papier Informa-Aktie: So viel hätte eine Investition in Informa von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
02.03.26
|Anleger in London halten sich zurück: Das macht der FTSE 100 am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
02.03.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 leichter (finanzen.at)
|
24.02.26
|FTSE 100-Titel Informa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Informa-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)