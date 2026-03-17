Informa Aktie

Informa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A114PL / ISIN: GB00BMJ6DW54

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Lohnendes Informa-Investment? 17.03.2026 10:03:59

FTSE 100-Titel Informa-Aktie: Hätte sich ein Investment in Informa vor einem Jahr inzwischen rentiert?

Vor Jahren in Informa eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Das Informa-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Informa-Anteile an diesem Tag 7,68 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Informa-Papier investiert hätte, hätte er nun 130,141 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 990,11 GBP, da sich der Wert eines Informa-Anteils am 16.03.2026 auf 7,61 GBP belief. Aus 1 000 GBP wurden somit 990,11 GBP, was einer negativen Performance von 0,99 Prozent entspricht.

Informa wurde am Markt mit 9,67 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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