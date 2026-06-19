FTSE 100-Titel Informa-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Informa Anlegern eine Freude

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Informa-Anleger über eine Dividendenausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Bei der Hauptversammlung von FTSE 100-Wert Informa am 18.06.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,22 GBP auszuschütten. Die Aktionärsvergütung verbesserte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 10,00 Prozent. 268,10 Mio. GBP werden somit insgesamt an Anleger ausgezahlt. Im Vorjahresvergleich ist die Gesamtausschüttung somit um 8,02 Prozent gestiegen.

Informa- Dividendenrendite im Blick

Letztlich notierte der Informa-Titel am Tag der Hauptversammlung via London bei 8,64 GBP. Der Dividendenabschlag auf das Informa-Papier erfolgt am 19.06.2026, dem Ex-Dividende-Tag. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Informa-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Investoren vorgenommen. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des Informa-Papiers 2,49 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich verringert, damals betrug sie noch 2,51 Prozent.

Tatsächliche Rendite und Aktienkurs im Vergleich

Innerhalb von 5 Jahren hat der Aktienkurs von Informa via London 62,32 Prozent hinzugewonnen. Werden Rendite und Dividende gemeinsam in Betracht gezogen, hat die tatsächliche Rendite mit 229,22 Prozent stärker zugelegt als der Aktienkurs.

Informa- Dividendenerwartung

Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 0,23 GBP. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 2,68 Prozent hinzugewinnen.

Grunddaten von Dividenden-Aktie Informa

Die Marktkapitalisierung des FTSE 100-Unternehmens Informa beträgt aktuell 10,550 Mrd. GBP. Informa verfügt über ein KGV von aktuell 1 040,00. Der Umsatz von Informa belief sich in 2025 auf 4,041 Mrd. GBP. Das EPS summierte sich derweil auf 0,01 GBP.

Redaktion finanzen.at