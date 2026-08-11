Informa Aktie
WKN DE: A114PL / ISIN: GB00BMJ6DW54
|Frühe Investition
|
11.08.2026 10:04:10
FTSE 100-Titel Informa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Informa-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Informa-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 7,37 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 135,759 Informa-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 10.08.2026 1 208,53 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 8,90 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 20,85 Prozent angezogen.
Informa erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 11,32 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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