Informa Aktie
WKN DE: A114PL / ISIN: GB00BMJ6DW54
|Performance im Blick
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28.04.2026 10:03:39
FTSE 100-Titel Informa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Informa-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde das Informa-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 5,62 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 178,019 Informa-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 430,56 GBP, da sich der Wert eines Informa-Anteils am 27.04.2026 auf 8,04 GBP belief. Aus 1 000 GBP wurden somit 1 430,56 GBP, was einer positiven Performance von 43,06 Prozent entspricht.
Alle Informa-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10,10 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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