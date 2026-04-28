FTSE 100-Titel Informa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Informa-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Informa-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Informa-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 5,62 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 178,019 Informa-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 430,56 GBP, da sich der Wert eines Informa-Anteils am 27.04.2026 auf 8,04 GBP belief. Aus 1 000 GBP wurden somit 1 430,56 GBP, was einer positiven Performance von 43,06 Prozent entspricht.

Alle Informa-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10,10 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at