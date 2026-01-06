FTSE 100-Titel Informa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Informa-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Informa-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Informa-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Informa-Aktie bei 5,72 GBP. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 GBP in die Informa-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 17,495 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.01.2026 gerechnet (8,85 GBP), wäre die Investition nun 154,76 GBP wert. Das entspricht einem Plus von 54,76 Prozent.

Informa wurde am Markt mit 11,17 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at