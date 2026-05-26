Informa Aktie
WKN DE: A114PL / ISIN: GB00BMJ6DW54
|Informa-Performance im Blick
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26.05.2026 10:03:47
FTSE 100-Titel Informa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Informa-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurden Informa-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 5,47 GBP. Bei einem Informa-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 829,555 Informa-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Informa-Papiers auf 8,19 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 991,37 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 49,91 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte Informa einen Börsenwert von 10,33 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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