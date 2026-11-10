Informa Aktie
WKN DE: A114PL / ISIN: GB00BMJ6DW54
|Lohnender Informa-Einstieg?
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10.11.2026 10:03:31
FTSE 100-Titel Informa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Informa von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurden Informa-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 5,38 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Informa-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1 859,037 Informa-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 09.11.2026 15 987,72 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 8,60 GBP belief. Damit wäre die Investition 59,88 Prozent mehr wert.
Die Marktkapitalisierung von Informa belief sich zuletzt auf 11,40 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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