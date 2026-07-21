FTSE 100-Titel Informa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Informa von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Informa-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Informa-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Informa-Papier an diesem Tag bei 4,98 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 200,727 Informa-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Informa-Aktie auf 8,79 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 765,20 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 76,52 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Informa eine Marktkapitalisierung von 11,08 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at