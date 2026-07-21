Informa Aktie

Informa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A114PL / ISIN: GB00BMJ6DW54

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Informa-Performance 21.07.2026 10:04:12

FTSE 100-Titel Informa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Informa von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Informa-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Informa-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Informa-Papier an diesem Tag bei 4,98 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 200,727 Informa-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Informa-Aktie auf 8,79 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 765,20 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 76,52 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Informa eine Marktkapitalisierung von 11,08 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Informa PLC

mehr Nachrichten