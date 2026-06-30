Informa Aktie
WKN DE: A114PL / ISIN: GB00BMJ6DW54
|Profitables Informa-Investment?
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30.06.2026 10:03:52
FTSE 100-Titel Informa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Informa-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Informa-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Informa-Papier an diesem Tag bei 6,71 GBP. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 GBP in die Informa-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 149,098 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 350,83 GBP, da sich der Wert eines Informa-Anteils am 29.06.2026 auf 9,06 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 35,08 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete Informa eine Marktkapitalisierung von 11,28 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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