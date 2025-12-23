FTSE 100-Titel Informa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Informa-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Informa-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Informa-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 7,98 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1 252,505 Informa-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 087,17 GBP, da sich der Wert eines Informa-Papiers am 22.12.2025 auf 8,85 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 10,87 Prozent zugenommen.

Informa wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11,24 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at