Informa Aktie
WKN DE: A114PL / ISIN: GB00BMJ6DW54
|Lukrative Informa-Investition?
|
23.12.2025 10:03:42
FTSE 100-Titel Informa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Informa-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Informa-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 7,98 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1 252,505 Informa-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 087,17 GBP, da sich der Wert eines Informa-Papiers am 22.12.2025 auf 8,85 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 10,87 Prozent zugenommen.
Informa wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11,24 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Informa PLCmehr Nachrichten
|
10:03
|FTSE 100-Titel Informa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Informa-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
16.12.25
|Verluste in London: FTSE 100 zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
16.12.25
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 am Dienstagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
16.12.25
|FTSE 100-Titel Informa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Informa von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
11.12.25
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
11.12.25