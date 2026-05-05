Informa Aktie

Informa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A114PL / ISIN: GB00BMJ6DW54

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Informa-Performance 05.05.2026 10:03:51

FTSE 100-Titel Informa-Aktie: So viel hätte eine Investition in Informa von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Informa eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Informa-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Informa-Aktie an diesem Tag 6,11 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Informa-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1 637,047 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 01.05.2026 13 184,78 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 8,05 GBP belief. Damit wäre die Investition um 31,85 Prozent gestiegen.

Informa wurde jüngst mit einem Börsenwert von 10,16 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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