FTSE 100-Titel Informa-Aktie: So viel hätte eine Investition in Informa von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Informa-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Informa-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 5,14 GBP. Bei einem Informa-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 19,446 Informa-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 175,67 GBP, da sich der Wert eines Informa-Papiers am 14.09.2026 auf 9,03 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 75,67 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Informa belief sich zuletzt auf 11,13 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at