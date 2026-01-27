Informa Aktie
FTSE 100-Titel Informa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Informa-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurde das Informa-Papier via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 6,70 GBP. Wer vor 3 Jahren 100 GBP in die Informa-Aktie investiert hat, hat nun 14,925 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 26.01.2026 auf 9,08 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 135,52 GBP wert. Aus 100 GBP wurden somit 135,52 GBP, was einer positiven Performance von 35,52 Prozent entspricht.
Zuletzt ergab sich für Informa eine Börsenbewertung in Höhe von 11,68 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
