Informa Aktie
WKN DE: A114PL / ISIN: GB00BMJ6DW54
24.02.2026 10:04:07
FTSE 100-Titel Informa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Informa-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Informa-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Informa-Anteile bei 6,67 GBP. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 GBP in die Informa-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 149,835 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 8,17 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 224,75 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 22,48 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Informa belief sich zuletzt auf 10,42 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
