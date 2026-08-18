Informa Aktie
WKN DE: A114PL / ISIN: GB00BMJ6DW54
|Lukrative Informa-Anlage?
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18.08.2026 10:03:34
FTSE 100-Titel Informa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Informa-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Informa-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Informa-Papier an diesem Tag 5,51 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 814,882 Informa-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.08.2026 gerechnet (9,03 GBP), wäre die Investition nun 16 388,38 GBP wert. Das kommt einer Steigerung um 63,88 Prozent gleich.
Insgesamt war Informa zuletzt 11,58 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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