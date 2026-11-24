Informa Aktie
WKN DE: A114PL / ISIN: GB00BMJ6DW54
|Profitable Informa-Investition?
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24.11.2026 10:03:35
FTSE 100-Titel Informa-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Informa von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurden Informa-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Informa-Aktie betrug an diesem Tag 9,16 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Informa-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 109,194 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 23.11.2026 auf 8,37 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 913,74 GBP wert. Aus 1 000 GBP wurden somit 913,74 GBP, was einer negativen Performance von 8,63 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Informa belief sich jüngst auf 11,17 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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