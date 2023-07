FTSE 100-Titel InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in InterContinental Hotels Group eingefahren

Anleger, die vor Jahren in InterContinental Hotels Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem InterContinental Hotels Group-Papier statt. Diesen Tag beendete das InterContinental Hotels Group-Papier bei 38,78 GBP. Bei einem InterContinental Hotels Group-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 257,865 InterContinental Hotels Group-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 14.07.2023 auf 53,66 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 837,03 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 38,37 Prozent.

InterContinental Hotels Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9,01 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at