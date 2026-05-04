InterContinental Hotels Group Aktie
WKN DE: A2PA4R / ISIN: GB00BHJYC057
|Lukrativer InterContinental Hotels Group-Einstieg?
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04.05.2026 10:03:41
FTSE 100-Titel InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein InterContinental Hotels Group-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 04.05.2016 wurde die InterContinental Hotels Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das InterContinental Hotels Group-Papier an diesem Tag 39,81 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die InterContinental Hotels Group-Aktie investierten, hätten nun 25,122 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 01.05.2026 3 642,64 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 145,00 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 264,26 Prozent angezogen.
Der Marktwert von InterContinental Hotels Group betrug jüngst 21,62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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