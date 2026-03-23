FTSE 100-Titel InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein InterContinental Hotels Group-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen InterContinental Hotels Group-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades InterContinental Hotels Group-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 70,59 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 14,166 InterContinental Hotels Group-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 826,01 USD, da sich der Wert einer InterContinental Hotels Group-Aktie am 20.03.2026 auf 128,90 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +82,60 Prozent.

Der Börsenwert von InterContinental Hotels Group belief sich zuletzt auf 19,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at