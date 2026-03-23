InterContinental Hotels Group Aktie
WKN DE: A2PA4R / ISIN: GB00BHJYC057
|Lukrative InterContinental Hotels Group-Anlage?
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23.03.2026 10:04:34
FTSE 100-Titel InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein InterContinental Hotels Group-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades InterContinental Hotels Group-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 70,59 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 14,166 InterContinental Hotels Group-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 826,01 USD, da sich der Wert einer InterContinental Hotels Group-Aktie am 20.03.2026 auf 128,90 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +82,60 Prozent.
Der Börsenwert von InterContinental Hotels Group belief sich zuletzt auf 19,30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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