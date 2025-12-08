InterContinental Hotels Group Aktie
FTSE 100-Titel InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein InterContinental Hotels Group-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem InterContinental Hotels Group-Papier via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 47,77 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 209,332 InterContinental Hotels Group-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 05.12.2025 auf 99,52 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20 832,77 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 108,33 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von InterContinental Hotels Group belief sich zuletzt auf 14,98 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
