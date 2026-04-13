InterContinental Hotels Group Aktie

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WKN DE: A2PA4R / ISIN: GB00BHJYC057

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InterContinental Hotels Group-Anlage unter der Lupe 13.04.2026 10:03:42

FTSE 100-Titel InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein InterContinental Hotels Group-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen InterContinental Hotels Group-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 13.04.2025 wurde das InterContinental Hotels Group-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen InterContinental Hotels Group-Anteile letztlich bei 103,31 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die InterContinental Hotels Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9,679 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 359,45 USD, da sich der Wert eines InterContinental Hotels Group-Anteils am 10.04.2026 auf 140,45 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 1 359,45 USD, was einer positiven Performance von 35,94 Prozent entspricht.

Insgesamt war InterContinental Hotels Group zuletzt 21,00 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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