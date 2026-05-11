FTSE 100-Titel InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein InterContinental Hotels Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in InterContinental Hotels Group eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 11.05.2025 wurden InterContinental Hotels Group-Anteile an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der InterContinental Hotels Group-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 115,37 USD. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 USD in die InterContinental Hotels Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 86,675 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 149,70 USD gerechnet, wäre die Investition nun 12 975,19 USD wert. Damit wäre die Investition um 29,75 Prozent gestiegen.

InterContinental Hotels Group war somit zuletzt am Markt 22,33 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at