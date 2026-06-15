FTSE 100-Titel InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in InterContinental Hotels Group von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen InterContinental Hotels Group-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades InterContinental Hotels Group-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die InterContinental Hotels Group-Aktie bei 74,18 USD. Bei einem InterContinental Hotels Group-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,480 InterContinental Hotels Group-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 12.06.2026 2 243,79 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 166,45 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 124,38 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von InterContinental Hotels Group belief sich zuletzt auf 24,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at