InterContinental Hotels Group Aktie
WKN DE: A2PA4R / ISIN: GB00BHJYC057
|Lukrative InterContinental Hotels Group-Anlage?
|
19.01.2026 10:04:02
FTSE 100-Titel InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in InterContinental Hotels Group von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde die InterContinental Hotels Group-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das InterContinental Hotels Group-Papier letztlich bei 103,65 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 9,648 InterContinental Hotels Group-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 16.01.2026 auf 138,05 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 331,89 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 33,19 Prozent angewachsen.
Der Marktwert von InterContinental Hotels Group betrug jüngst 20,81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu InterContinental Hotels Group plc
|
10:04
|FTSE 100-Titel InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in InterContinental Hotels Group von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
16.01.26
|Freitagshandel in London: Das macht der FTSE 100 aktuell (finanzen.at)
|
16.01.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 beginnt Freitagshandel im Minus (finanzen.at)
|
05.01.26
|Handel in London: FTSE 100 zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
02.01.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 verbucht am Freitagmittag Gewinne (finanzen.at)
|
02.01.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 bewegt sich zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
29.12.25
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
29.12.25
|FTSE 100-Wert InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein InterContinental Hotels Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)