WKN DE: A2PA4R / ISIN: GB00BHJYC057

Lukrative InterContinental Hotels Group-Anlage? 19.01.2026 10:04:02

FTSE 100-Titel InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in InterContinental Hotels Group von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in InterContinental Hotels Group gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die InterContinental Hotels Group-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das InterContinental Hotels Group-Papier letztlich bei 103,65 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 9,648 InterContinental Hotels Group-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 16.01.2026 auf 138,05 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 331,89 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 33,19 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von InterContinental Hotels Group betrug jüngst 20,81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

