InterContinental Hotels Group Aktie
WKN DE: A2PA4R / ISIN: GB00BHJYC057
|InterContinental Hotels Group-Investment im Blick
|
31.08.2026 10:03:47
FTSE 100-Titel InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in InterContinental Hotels Group von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der InterContinental Hotels Group-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das InterContinental Hotels Group-Papier letztlich bei 119,96 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die InterContinental Hotels Group-Aktie investiert hat, hat nun 0,834 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen InterContinental Hotels Group-Anteile wären am 28.08.2026 135,59 USD wert, da der Schlussstand 162,65 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 35,59 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von InterContinental Hotels Group betrug jüngst 24,06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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