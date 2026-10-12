InterContinental Hotels Group Aktie
WKN DE: A2PA4R / ISIN: GB00BHJYC057
|Langfristige Investition
|
12.10.2026 10:03:45
FTSE 100-Titel InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine InterContinental Hotels Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde das InterContinental Hotels Group-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 65,90 USD. Bei einem InterContinental Hotels Group-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,518 InterContinental Hotels Group-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.10.2026 241,37 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 159,05 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 141,37 Prozent angewachsen.
Insgesamt war InterContinental Hotels Group zuletzt 23,26 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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