InterContinental Hotels Group Aktie
WKN DE: A2PA4R / ISIN: GB00BHJYC057
|InterContinental Hotels Group-Investition
|
16.03.2026 10:04:12
FTSE 100-Titel InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine InterContinental Hotels Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das InterContinental Hotels Group-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 115,70 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,864 InterContinental Hotels Group-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 13.03.2026 auf 129,05 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 111,54 USD wert. Das entspricht einem Plus von 11,54 Prozent.
Der InterContinental Hotels Group-Wert an der Börse wurde auf 19,37 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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