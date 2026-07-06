InterContinental Hotels Group Aktie
WKN DE: A2PA4R / ISIN: GB00BHJYC057
|InterContinental Hotels Group-Investment im Blick
|
06.07.2026 10:03:54
FTSE 100-Titel InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine InterContinental Hotels Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit InterContinental Hotels Group-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die InterContinental Hotels Group-Aktie bei 116,04 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in InterContinental Hotels Group-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,617 InterContinental Hotels Group-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 443,85 USD, da sich der Wert einer InterContinental Hotels Group-Aktie am 03.07.2026 auf 167,55 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 44,38 Prozent vermehrt.
Am Markt war InterContinental Hotels Group jüngst 24,82 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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