InterContinental Hotels Group Aktie
WKN DE: A2PA4R / ISIN: GB00BHJYC057
|InterContinental Hotels Group-Investment
|
09.02.2026 10:04:28
FTSE 100-Titel InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in InterContinental Hotels Group von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden InterContinental Hotels Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die InterContinental Hotels Group-Aktie bei 32,91 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die InterContinental Hotels Group-Aktie investiert, befänden sich nun 30,384 InterContinental Hotels Group-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des InterContinental Hotels Group-Papiers auf 142,40 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 326,74 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 332,67 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete InterContinental Hotels Group eine Marktkapitalisierung von 21,47 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
