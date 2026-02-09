InterContinental Hotels Group Aktie

InterContinental Hotels Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PA4R / ISIN: GB00BHJYC057

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
InterContinental Hotels Group-Investment 09.02.2026 10:04:28

FTSE 100-Titel InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in InterContinental Hotels Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in InterContinental Hotels Group-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden InterContinental Hotels Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die InterContinental Hotels Group-Aktie bei 32,91 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die InterContinental Hotels Group-Aktie investiert, befänden sich nun 30,384 InterContinental Hotels Group-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des InterContinental Hotels Group-Papiers auf 142,40 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 326,74 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 332,67 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete InterContinental Hotels Group eine Marktkapitalisierung von 21,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu InterContinental Hotels Group plc

mehr Nachrichten