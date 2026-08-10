InterContinental Hotels Group Aktie
WKN DE: A2PA4R / ISIN: GB00BHJYC057
|InterContinental Hotels Group-Investment im Blick
|
10.08.2026 10:03:54
FTSE 100-Titel InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem InterContinental Hotels Group-Investment von vor 3 Jahren verdient
Am 10.08.2023 wurden InterContinental Hotels Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 80,99 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,235 InterContinental Hotels Group-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 195,09 USD, da sich der Wert eines InterContinental Hotels Group-Anteils am 07.08.2026 auf 158,00 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 95,09 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für InterContinental Hotels Group eine Börsenbewertung in Höhe von 23,35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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