InterContinental Hotels Group Aktie
WKN DE: A2PA4R / ISIN: GB00BHJYC057
|Profitable InterContinental Hotels Group-Investition?
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05.10.2026 10:03:43
FTSE 100-Titel InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem InterContinental Hotels Group-Investment von vor 3 Jahren verdient
Am 05.10.2023 wurde die InterContinental Hotels Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen InterContinental Hotels Group-Anteile an diesem Tag bei 81,50 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die InterContinental Hotels Group-Aktie investiert hat, hat nun 122,701 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 19 736,49 USD, da sich der Wert einer InterContinental Hotels Group-Aktie am 02.10.2026 auf 160,85 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +97,36 Prozent.
Zuletzt ergab sich für InterContinental Hotels Group eine Börsenbewertung in Höhe von 23,59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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