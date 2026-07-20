FTSE 100-Titel InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem InterContinental Hotels Group-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in InterContinental Hotels Group-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das InterContinental Hotels Group-Papier via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die InterContinental Hotels Group-Aktie an diesem Tag bei 61,36 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,630 InterContinental Hotels Group-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 256,58 USD, da sich der Wert eines InterContinental Hotels Group-Anteils am 17.07.2026 auf 157,45 USD belief. Damit wäre die Investition 156,58 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von InterContinental Hotels Group belief sich jüngst auf 23,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at