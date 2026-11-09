FTSE 100-Titel InterContinental Hotels Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in InterContinental Hotels Group von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen InterContinental Hotels Group-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde die InterContinental Hotels Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das InterContinental Hotels Group-Papier bei 70,99 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in InterContinental Hotels Group-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,086 InterContinental Hotels Group-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 06.11.2026 2 507,28 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 178,00 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 150,73 Prozent zugenommen.

Insgesamt war InterContinental Hotels Group zuletzt 26,01 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at