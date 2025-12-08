FTSE 100-Titel Intermediate Capital Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intermediate Capital Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Intermediate Capital Group-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Intermediate Capital Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Intermediate Capital Group-Anteile bei 11,57 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die Intermediate Capital Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 864,304 Intermediate Capital Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Intermediate Capital Group-Papiers auf 20,84 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 012,10 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 80,12 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Intermediate Capital Group belief sich zuletzt auf 5,89 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at