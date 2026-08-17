Intermediate Capital Group Aktie
WKN DE: A2AMU0 / ISIN: GB00BYT1DJ19
|Lohnende Intermediate Capital Group-Anlage?
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17.08.2026 10:04:12
FTSE 100-Titel Intermediate Capital Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intermediate Capital Group von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde das Intermediate Capital Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 13,18 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 75,873 Intermediate Capital Group-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 562,97 GBP, da sich der Wert eines Intermediate Capital Group-Anteils am 14.08.2026 auf 20,60 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 56,30 Prozent angewachsen.
Jüngst verzeichnete Intermediate Capital Group eine Marktkapitalisierung von 5,63 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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