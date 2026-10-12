Intermediate Capital Group Aktie

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WKN DE: A2AMU0 / ISIN: GB00BYT1DJ19

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Intermediate Capital Group-Investition im Blick 12.10.2026 10:03:45

FTSE 100-Titel Intermediate Capital Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Intermediate Capital Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Intermediate Capital Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Intermediate Capital Group-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Intermediate Capital Group-Aktie an diesem Tag 13,91 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Intermediate Capital Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 7,192 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Intermediate Capital Group-Papiers auf 18,08 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 130,03 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 30,03 Prozent gesteigert.

Alle Intermediate Capital Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,90 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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