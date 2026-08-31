FTSE 100-Titel Intermediate Capital Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Intermediate Capital Group von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Intermediate Capital Group-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Intermediate Capital Group-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Intermediate Capital Group-Papiers betrug an diesem Tag 5,95 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in Intermediate Capital Group-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16,807 Intermediate Capital Group-Aktien. Die gehaltenen Intermediate Capital Group-Aktien wären am 28.08.2026 339,83 GBP wert, da der Schlussstand 20,22 GBP betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +239,83 Prozent.

Alle Intermediate Capital Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,51 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at