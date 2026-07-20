Intermediate Capital Group Aktie

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WKN DE: A2AMU0 / ISIN: GB00BYT1DJ19

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Intermediate Capital Group-Performance im Blick 20.07.2026 10:04:24

FTSE 100-Titel Intermediate Capital Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Intermediate Capital Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Intermediate Capital Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Intermediate Capital Group-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Intermediate Capital Group-Aktie bei 14,70 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Intermediate Capital Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 6,805 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Intermediate Capital Group-Aktie auf 18,90 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 128,62 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 28,62 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Intermediate Capital Group eine Börsenbewertung in Höhe von 5,21 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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